/666271/ظافر-العابدين-ضيف-برنامج-معكم-منى-الشاذلي-في-هذا-الموعد

يحل النجم التونسي ظافر العابدين ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، غدًا الخميس، على قناة CBC، في تمام الساعة التاسعة مساء.

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنان التونسي ظافر العابدين ضيفًا على منى الشاذلي.

ظافر العابدين في برنامج «معكم منى الشاذلي»

يتحدث الفنان التونسي ظافر العابدين خلال اللقاء عن سر تفكيره في دخول مجال الإخراج، رغم النجومية الكبيرة التي حققها في التمثيل.

ويكشف ظافر العابدين تفاصيل خاصة عن كواليس أول تجاربه الإخراجية،«فيلم غدوة» الحاصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 43.

ظافر العابدين يكشف صعوبات التحضير لفيلم «غدوة»

وكان كشف الفنان التونسي ظافر العابدين عن الصعوبات التي واجهته أثناء تحضيره لفيلم «غدوة» الذي عُرض ضمن المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، معبرًا عن سعادته بتجربة الإخراج للمرة الأولى.

وفاة والدة ظافر العابدين أثناء تحضيره لفيلم «غدوة»

قال الفنان التونسي ظافر العابدين خلال ندوة الفيلم المقامة حاليًا بمسرح النافورة بدار الأوبرا إنه لاقى العديد من الصعوبات أثناء التحضير لفيلم غدوة كان أبرزها وفاة والدته بعد شهر من العمل إلى جانب ظروف كورونا.

كما كشف الفنان ظافر العابدين تفاصيل شخصيته في فيلم «غدوة» المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43.

وقال: "شخصية الفيلم إيجابية فهو لديه قضية يدافع عنها ويحب الخير وهمه الوحيد أن تكون بلاده في مكانة أفضل وأن يتحقق العدالة بالرغم من الظروف الصعبة".

شخصية ظافر العابدين بفيلم غدوة

وعن خروجه من شخصية الفيلم وتأثيرها عليه، ذكر: "أحاول الفصل بين نفسي والشخصية التي أجسدها حتى أكون على طبيعتي فأنا لا أحب التركيز في الشخصية التي أجسدها طويلا ولكني أركز جيدا".

صناع عمل فيلم غدوة

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.