تعرف على معلق مباراة قطر والجزائر

يدخل منتخب قطر مباراته اليوم أمام نظيرة الجزائر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد "الثمامة" ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة كأس العرب 2021 المقامة حالياً.

ويرصد دوت الخليج معلق مباراة قطر والجزائر:

معلق مباراة قطر والجزائر

أسندت القناة مهمة التعليق إلي التونسي رؤوف خليف.

نتيجة مباراة قطر ضد الإمارات

صعد منتخب قطر للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 وذلك بعد التغلب على الإمارات.

ونجح منتخب قطر في سحق الإمارات في ثاني مباريات دور الثمانية، وفازت بخماسية نظيفة مع الرأفة.

جميع أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول، وسط ذهول من الجماهير الإماراتية وفرحة القطريين.

سجل الهدف الأول على حسن سالمين مدافع الأمارات في مرماه بعد مرور 6 دقائق من عمر المباراة، وزاد المعز علي النتيجة بالهدف الثاني مع مطلع الدقيقة 28 من علامة الجزاء.

وسجل خوخي بو علام الهدف الثالث مع مطلع الدقيقة 36 وأيضا من علامة الجزاء، ولم يمر الوقت طويلا حتى سجل عبد العزيز حاتم الهدف الرابع في الدقيقة 44.

وظن الجميع أن الشوط الأول سوف ينتهي بهذه النتيجة، إلا أن المعز علي عبد الله سجل ثاني أهدافة في المباراة والخامس لقطر لتنتهي المباراة إكلينيكياً بعد نهاية الشوط الأول.

نتيجة مباراة الجزائر

حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، في أفضل مباريات دور الثمانية من كأس العرب.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الفريقين وهاجم كلاً المدربين بشكل كبير وأضاعوا أكثر من فرصة، وكان من الممكن أن يتقدم أحد منه على الأخير خلال مجريات الشوط. وكانت أقرب الفرص للتسجيل عن طريق وليد الكارتي الذي لعب رأسية قوية أخرجها حارس الجزائر ريس مبولحي، كما أتيحت فرصة خطيرة لبن شرقي تعامل معها مبولحي بشكل أكثر من رائع.

وفي الشوط الثاني أستمر الوضع على وهاجم كل فريق الأخر، حتى أحرز ياسين إبراهيمي الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 62 من ركلة جزاء ليرد بعدها المغرب بدقيقة بهدف التعادل عن طريق محمد النهيري برأسية قوية تسكن الشباك.

لينتهي اللقاء ويلجأ الفريقين للأشواط الإضافية، ثم يحرز يوسف البلايلي هدف أكثر من رائع في الدقيقة 102 بتصويبة صاروخية من منتصف الملعب.