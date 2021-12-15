/666277/شحاته-أبوزيد-عن-تعديلات-القيمة-المضافة-توسع-قاعدة-الإعفاءات-الضريبية-وتشجع-الصناعة-الوطنية

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعديلات الحكومة لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

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وأكد أبو زيد، أن الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة أن التعديلات الجديدة لا تفرض ضرائب جديدة بل توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية وهو ما سيكون له نتائج ايجابية في القريب العاجل، كما إن تلك الاعفاءات ستساهم في تشجيع الصناعة المحلية الوطنية.

وأفاد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تلك التعديلات الهامة في قانون الضريبة على القيمة المضافة ستساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وكذلك سرعة تحصيل الضريبة دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس معظم القطاعات.

شحاته أبوزيد عن تعديلات القيمة المضافة: توسع قاعدة الإعفاءات الضريبية وتشجع الصناعة الوطنية

وأشار أبوزيد إلى أن الاعفاءات الضريبية التي جاءت بالقانون ستكون حافزا لتنشيط الحركة الاقتصادية، وستنعكس بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية، موجها الشكر للرئيس السيسي والحكومة على الاستجابة والتقدم بتلك التعديلات الهامة لمجلس النواب.