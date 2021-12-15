النائب هاني خضر يرفض قانون ضريبة الدمغة..ويؤكد« المواطنين والتجار والمصنعين بيعانوا»«فيديو»

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أكد النائب هاني خضر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون ضريبة الدمغة ورسم التنمية، فى ظاهره رحمه وفى باطنة السلع المعمرة، التي تمس 100 بالمائة من المواطنين، موضحا أنه لا يوجد منزل فى مصر بدون سلع معمرة، مضيفا” الحكومة عاملة زي اللي فتح محل والدخول ببلاش لكن الخروج بفلوس”.

دوت الخليج يرصد كلمة النائب هاني خضر فى الجلسة العامة للبرلمان

قانون ضريبة الدمغة ورسم التنمية

وأوضح النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب، خلال كلمته فى الجلسة العامة للمجلس امس، أنه منذ 2016 بعد تحرير سعر الصرف والمواطنين والتجار والمصنعين يعانوا من تضاعف الأسعار، مشيرا إلى القاعدةو التسويقية “ أنه كلما زاد السعر كلما قل الطلب”، بمايقابله انخافضا فى الأرباح مع زيادة فى الضرائب والتكلفة والمرافق المختلفة كالكهرباء والمياه والغاز.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى جلسة لاحقة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت يوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.