/666279/شيرين-عبد-الوهاب-تتصدر-تريند-يوتيوب-بأغنية-خاصمت-النوم

حققت أغنية «خاصمت النوم» لـلنجمة شيرين عبد الوهاب، نجاحًا ساحقًا، حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها كما احتلت التريند رقم 1 عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «خاصمت النوم» لشيرين عبد الوهاب.

أغنية «خاصمت النوم»

أغنية خاصمت النوم، من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، وتعد هذه الأغنية خامس أغاني ألبوم شيرين الجديد لعام 2022، حيث سبق وطؤحت عدة أغاني منها: القماص، وكلها غيرانة، وملكش أمان، وخسرت حاجة.

كلمات أغنية خاصمت النوم

وتقول كلمات الأغنية: "بعدك مارتحتش يوم ونسيت وخاصمت النوم.. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيه".

عودة شيرين بقوة للساحة الفنية بثلاثة أفلام ومسلسل رمضاني

من ناحية أخرى، تعود الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بقوة بعد غياب 4 سنوات، وذلك بعد أزمة انفصالها عن المطرب حسام حبيب، اذ قالت خلال التسجيل الصوتي مع الإعلامية نضال الأحمدية: "أنا هاعمل 3 أفلام في السنة، وهرجع في رمضان وأعمل حاجة ليها علاقة".

وكانت كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن السر وراء تخليها عن شعرها وحلاقته كاملًا فضلًا عن أسباب فشل تكوينها أسرة وإنجابها طفلًا من زوجها السابق حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة صادمة

وقالت شيرين عبد الوهاب، في تسجيل صوتي مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية: "كان نفسي أعمل مشروع أُسري وهو فشله، روحت أشيل بويضات، وده بيحتاج إجراءات كثيرة، وكانت صعبة عليّ جدًا".

وتابعت: كان لازم أشيل بويضاتي لوحدهم، بس حسام أصر يشيل البويضات بالأجنة بتوعة، وأنا خلاص مش عايزة أخلف منه".

وأضافت باكيةً: "كل تعب الأسابيع والشهور راح، عشان حد مستهتر، حد مش عارف يعني إيه دنيا، ويعني إيه ست هتموت عنده وهتدفن في نفس المكان اللي هيموت فيه".

نضال الأحمدية توضح سبب تناقض تصريحات شيرين عبد الوهاب عن طليقها

من جانبه، أوضحت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حقيقة تناقض تصريحات شيرين عبد الوهاب حول زوجها السابق حسام حبيب والتناقض في حوارها معها ومداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب.

نشرت الإعلامية نضال الأحمدية، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، قالت فيه أن تصريحات شيرين ليست متناقضة، وأنها أقرت بحبها لـ حسام، خلال حوارها معها: "راجعوا الحلقة على يوتيوب، هتلاقوا إنها قالت بحب حسام لكن بحب سرطان، انتبهوا لهذا التطابق في المضمون، لكن الاختلاف بالشكل والتعبير الذي قدم بها".

وكانت فجرت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، تصريحات صادمة حول طليقها حسام حبيب، والذي كان السبب الرئيسي في حلاقة شعرها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية”.

وقالت شيرين خلال برنامج الحكاية: “أنا حلقت شعري قبل طلاقي بيوم، عشان أكون وحشة في عيون حسام حبيب”.

وأضافت: “أنا لسة بحبه، بس عشان نرجع لبعض لازم معجزة، هو كان بيتعامل معايا على إني نجمة، كنت محتاجاه يعاملني على إني ست”.

وتاعبت موجهة رسالة قاسية لحسام حبيب: “خليك راجل حتى لو بتقبض 10 جنيه، أنت إنسان كويس جدًا ولازم تشتغل على نفسك والراجل لازم يبقى راجل وأنت معدنك لذيذ ومتربي وحرام تدفن لأنك فنان”.