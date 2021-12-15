/666281/النائب-محمود-عصام-يعلن-رفضه-لقانون-فرض-ضريبة-علي-دخول-المسارح-والملاهي

أعلن النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه التام لمشروع القانون المُقدم من الحكومة -وزير المالية- بشأن فرض رسوم وضرائب على دخول المسارح والملاهي.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمود عصام على قاون ضريبة الدمغة ورسم التنمية

قانون ضريبة الدمغة

وأكد عصام، خلال بيان له اليوم، أنه لايجب تمويل عجز الموازنة على حساب الفن و الابداع و الثقافة، مشددا علي ضرورة الحفاظ على الذوق العام.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى جلسة لاحقة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت يوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.