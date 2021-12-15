مواعيد مباريات كاس العرب اليوم

تقام اليوم الأربعاء، عددة مواجهات هامة في بطولة كأس العرب، ومن أبرزها مباراة مصر ضد تونس في نصف النهائي.

ويرصد دوت الخليجمواعيد مباريات كاس العرب اليوم:

منتخب مصر ضد تونس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويتم إيذاعته عبر قنوات بي إن سبورت 1 وشاشة الكأس على التردد المفتوح بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت.

وتقام مباراة قطر ضد الجزائر على ملعب الثمامة ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة ، على شاشة بي إن سبورت 1 والتردد المفتوح لقنوات الكأس.

منتخب مصر لنصف النهائي

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

مطالب الجمهور المصري بقطر

١- عدم تلبية طلبات الجماهير المصريه من تذاكر المباريات بالعدد والمواقع المطلوبه.

٢-تخصيص التذاكر الاغلي سعرا للجماهير المصريه وفي المقابل تخصيص التذاكر الأرخص سعرا لجماهير المنتخبات المنافسه.

٣- توزيع تذاكر مجانيه علي جماهير المنتخبات المنافسه وصلت لاكثر من ١٠٠٠ تذكرة بحجة تعويضهم عن تعطل خدمات المترو في مباريات سابقه وهو نفس ما حدث مع جماهير منتخب مصر في مباريتين ولكن لم يتم توزيع اي تذاكر سواء مجانيه او بمقابل.

٤- تزويد الجماهير المصريه بمعلومات خاطئة عن بعض أسعار التذاكر بموجب رسائل بريد الكتروني تسببت في عزوف الجماهير عن شراؤها نظرا لارتفاع اسعارها المبالغ فيه وغير المبرر.

ومن منطلق حرصًا على نجاح البطولة والظهور بالشكل اللائق وكون الجالية الأكبر صاحبة الحضور الأقوى في كافة المباريات تطالب بتوفير تذاكر تلبي احتياجات الجمهور المصري بأسعار مناسبة، كما تطالب بالمساواة والعدل وتخصيص تذاكر مجانية كما حدث مع جماهير المنتخبات المنافسه.

نتيجة مباراة الجزائر

حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، في أفضل مباريات دور الثمانية من كأس العرب.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الفريقين وهاجم كلاً المدربين بشكل كبير وأضاعوا أكثر من فرصة، وكان من الممكن أن يتقدم أحد منه على الأخير خلال مجريات الشوط. وكانت أقرب الفرص للتسجيل عن طريق وليد الكارتي الذي لعب رأسية قوية أخرجها حارس الجزائر ريس مبولحي، كما أتيحت فرصة خطيرة لبن شرقي تعامل معها مبولحي بشكل أكثر من رائع.