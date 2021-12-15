جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كل الأنحاء.





وتوقع الخبراء أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا فترات متقطعة. كما توجد فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

وادى النطرون 17 11

طنطا 18 12

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 12

بلطيم 18 11

مطروح 16 10

السلوم 17 12

سيوة 17 05

بورسعيد 19 09

دمياط 19 12

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 12

العريش 20 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 13

نخل 19 07

نويبع 21 17

طابا 19 12

كاترين 17 06

الطور 20 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 18 08

بنى سويف 18 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 07

سوهاج 20 10

قنا 20 10

الأقصر 21 11

أسوان 22 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 11

الوادى الجديد 21 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الخميس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا وصغرى القاهرة 11 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.