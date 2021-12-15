محافظ الغربية: 2180 فريقا لتطعيم 725 ألف طفل ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مشاركة 2180 فريقا طبيا فى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى ستنطلق يوم الأحد المقبل؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.





ووجه محافظ الغربية، فى بيان اليوم الأربعاء، مديرية الصحة بتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بالقطاع الصحى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذا لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، مناشدا المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن فى المدة المعلنة. وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال الموجودين بالنطاق الجغرافى لمحافظة الغربية من عمر "يوم وحتى 5 سنوات" بمعدل 725 ألفا و146 طفلا، باستخدام "الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ". وأشار إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات إلى جانب توفير جميع المعدات "فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة".

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