حصاد أداء الجامعات التكنولوجية لعام 2021

جدة - نرمين السيد -

أشار التقرير إلى قيام الجامعات التكنولوجية الثلاث بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجهات، حيث قامت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بتوقيع بروتوكول تعاون ثُلاثى بين الجامعة ومعهد بحوث البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف دعم التعاون فى مجالات التدريس والتدريب المختلفة فى مجال إنتاج البترول، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة واتحاد الصناعات المصرية، بهدف دعم التعاون بين الجامعة والاتحاد فى البرامج الجديدة، كما وقعت جامعة بنى سويف التكنولوجية اتفاقيات تعاون مع مؤسسة مصر الشباب للتنمية والابتكار، ومكتب الـ"Tico" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى توقيع جامعة الدلتا التكنولوجية عدد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات التعليمية والصناعية، لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل.

ولفت التقرير إلى قيام الجامعات التكنولوجية الثلاث بتنظيم عدة ندوات وورش عمل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث قامت جامعة الدلتا التكنولوجية بتنظيم زيارة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، كما تم تنظيم دورات تدريبية لتطوير مهارات الطلاب اللغوية، كما أنشئت الجامعة مركزًا لتدريب الطلاب ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا نظمت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية زيارات ميدانية، وقامت بتوفير فرص تدريب للطلاب بالعديد من المواقع الصناعية المختلفة، كما تقوم جامعة بنى سويف التكنولوجية بتنمية مهارات كوادرها، وتعمل على تطوير قطاع الأنشطة الطلابية وتنظيم مُسابقات مختلفة، وتدريب الطلاب بالهيئات والمؤسسات الصناعية الكبرى.

وفى إطار الاهتمام بالنشر العلمى، قامت الجامعات التكنولوجية الثلاث بتشجيع وحث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على زيادة النشر العلمى، ونشر أبحاثهم العلمية فى المجلات والدوريات العلمية العالمية، للارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات.

وفى إطار استكمال البنية الأساسية بالجامعات ، قامت جامعة القاهرة التكنولوجية بتجهيز القاعات الدراسية وتطوير المعامل، ونجحت جامعة بنى سويف التكنولوجية فى تجهيز معامل الأوتوترونكس بأجهزة حديثة، ودعم معمل برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بأجهزة قياس مُتطورة، وكذلك معمل الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعمل القياسات الكهربائية، كما نجحت جامعة الدلتا التكنولوجية فى تجهيز العديد من المعامل المُتخصصة فى البرامج التكنولوجية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتدريب الطلاب ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمُتجددة، فضلًا عن إنشاء محطات شمسية ونماذج توربينات الرياح، للحصول على الطاقة النظيفة والاستفادة منها فى توفير الكهرباء.

وأضاف التقرير أن الجامعات التكنولوجية تقوم بتجهيز قاعة الاختبارات الإلكترونية، بأحدث الأجهزة التكنولوجية والتقنية، لمواكبة التطور التكنولوجى فى عمليات التعلم والتقويم، وكذلك بنك الأسئلة واتقان الطرق المُختلفة لتصميم الاختبارات، وشاشات تفاعلية، وتوظيفها فى تدريس المُقررات الدراسية بشكل تفاعلى، مع إمكانية البث الحى بشكل يُعزز التفاعل مع الطلاب.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الجامعات التكنولوجية أضافت رافدًا حديثًا ومهمًا فى مسارات التعليم العالى فى مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل، كما أن الشراكات التى تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ببعض دول العالم ذات الخبرة الجيدة فى هذا التعليم، وكذلك التدريب العملى بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلى المحيط بهذه الجامعات تجعل خريجى هذه الجامعات قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.