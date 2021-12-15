العدل تنظم برنامجا تدريبيا لأعضاء الإدارات القانونية بالأزهر الشريف

جدة - نرمين السيد - وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بتنظيم برنامج تدريبى لأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.. فى إطار رؤية الدولة المصرية لرفع كفاءة الجهاز الإدارى، وتعزيز دور مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة لمكافحة الفساد والعدوان على المال العام.





وقامت إدارة شؤون الإدارات القانونية بعقد أربع دورات تدريبية لعدد 140 عضو بالإدارات القانونية بالأزهر الشريف، وتستمر كل دورة 3 أيام، بدأت الدورة التدريبية الأولى يوم السبت الموافق 11/12/2021 وتنتهى الدورة التدريبية الرابعة يوم الخميس الموافق 23/12/2021 بواقع 35 عضواً فى الدورة الواحدة. وتتناول الدورات تفعيل الدور الوقائى لأعضاء الإدارات القانونية فى التصدى للعدوان على المال العام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزام بمدونة السلوك الوظيفى لأعضاء الإدارات القانونية وأساليب تفعيل منظومة التحول الرقمى فى مجال عمل الإدارات، ويحاضر فى الدورة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية والخبراء المختصين.

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