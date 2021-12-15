«الجايكا» و«البنك الدولى» يزوران منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد (صور)

جدة - نرمين السيد - زار وفد رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا" و "البنك الدولى"، عددا من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، وذلك لاستطلاع مؤشرات العمل الحالية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وبحث سبل التعاون فى مجال الدعم الفنى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.





وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء فى بيان، إن زيارة الوفد اليابانى والبنك الدولى، شملت جولات تفقدية بعدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، حيث تضمنت زيارة مستشفى (الرمد التخصصى) إضافة إلى زيارة وحدتى طب أسرة (شمال الحرية، وجنوب البترول)، لافتة إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحسين جودة الخدمات الطبية داخل كل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يعكس تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى.

خلال الزيارة، عُقِد اجتماع مع عدد من الإدارات بفرع الهيئة ببورسعيد، وتم استعراض آليات العمل، سواء عن آليات التعامل مع شكاوى ومقترحات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، أو استعراض خطط إدارة الموارد البشرية فى كل التخصصات الطبية، وخصوصًا فى التخصصات الطبية الدقيقة، علاوة على مناقشة أحدث برامج التدريب والتعليم الطبى المستمر وآليات التدريبية الحديثة، بما يحقق استفادة كافة فى قطاعات العاملين بالهيئة سواء كوادر العاملين فى التخصصات الطبية وغير الطبية.

وفى غضون الزيارة، أشاد الوفد بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، مؤكدين تميز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى من شأنه خلق مظلة تأمينية صحية للمواطنين المصريين، وفقًا لأعلى الممارسات الطبية، وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية الرائدة فى الحفاظ على استمرارية تميز الخدمات الطبية بما يضمن أعلى جودة تليق بالمواطن المصرى.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، عن سعادته بالاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية فى تطوير برامج الرعاية الصحية، مشيرًا إلى آلية نقل الخبرة اليابانية فى مجال التغطية الصحية الشاملة وخاصة فيما يختص بتقييم أنواع الأمراض والأدوية الأنسب طبقًا للتوجيه السليم للاستثمار الصحى، ووفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية والمعتمدة على المستوى الدولى.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى سعى الهيئة الدائم للاستفادة من الخبرات الدولية وشركاء التنمية الدوليين فى مجال التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن التعاون بين الجانب المصرى و"الجايكا" يسهم فى نقل نظم محدثّة من الجانب اليابانى لضبط آليات الرقابة والمتابعة لأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن جودة مخرجات العمل ومن ثم جودة الخدمات المقدمة بمستشفيات الهيئة، حيث يسهم هذا التعاون بدوره فى تجنيب الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسى لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة العوائق التى واجهتها اليابان، وتستفيد من ممارسات الجانب اليابانى السليمة فى تطبيق نظام التأمين الصحى خلال الـ50 عاما الماضية.