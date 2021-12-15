صحة الأقصر: استهداف 191 ألف طفل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وقال وكيل الوزارة فى تصريح اليوم الأربعاء، إنه تم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، والاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة، وفقا لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكيد على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات، فى ظل الظروف الراهنة.
وأشار إلى وجود فرق ثابتة بكل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات، وفرق متحركة للمرور على المنازل ودور رياض الأطفال والمدارس، لافتا إلى نقل الفرق إلى أماكن عملهم فى كل أنحاء المحافظة من خلال 67 سيارة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التأكيد على تفعيل خطة الطوارئ لحفظ جرعات التطعيم فى حال انقطاع التيار الكهربائى، وذلك من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء، كما أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عمل الفرق الطبية بالمدارس والحضانات.
يذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق، يضم 90 ألف عضو تم توزيعهم على محافظات الجمهورية.
يشار إلى أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموى، إذ يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذى يسبب إعاقة مدى الحياة.
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