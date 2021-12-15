جدة - نرمين السيد - قدّم السفير السيد محمد الباز، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، حيث نقل السفير المصرى تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس الصومالى، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات فى ظل العلاقات التاريخية بينهما.





وأضاف السفير أن مصر ستواصل جهودها لدعم ومساعدة الأشقاء فى الصومال، لتعزيز القدرات الصومالية، ودعم عملية بناء المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الصومالية بالتعاون مع السفير الياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصومال وزيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يدعم تطلعات الشعبين المصرى والصومالى. من جانبه، أكد رئيس جمهورية الصومال تقدير الصومال حكومة وشعباً لما قدمته مصر لدعم الصومال، وعمق العلاقات الاخوية بين الشعبين.. مطالبًا بنقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصرى على مواقفه الداعمة للصومال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى الجديد يقدم أوراق اعتماده للرئيس الصومالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.