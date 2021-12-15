كما شدد راشد، على الالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والورش مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.
ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التطبيق الحازم لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بعدم السماح لأى مواطن بدخول المصالح والمنشآت الحكومية إلا بعد تقديمه ما يفيد بالحصول على لقاح فيروس كورونا حفاظاً على السلامة العامة ومنع انتشار المرض.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التواجد الميدانى والانخراط وسط مشاكل المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة تنفيذ الخطط الاستباقية التى تم إعدادها للتعامل الفورى مع أى موجات للأمطار ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى قبل حالات هطول الأمطار وإجراء مراجعه دورية للمعدات والأجهزة وتجهيز الفرق البشرية من العاملين والموظفين أصحاب الكفاءة لإجادة التعامل مع المواقف الطارئة بكل جهة.
وخلال الاجتماع اطلع المحافظ على موقف البت فى طلبات التصالح بمخالفات البناء، وشدد خلاله المحافظ بسرعة البت فى طلبات التصالح بنطاق القرى على أن تكون الأولوية للطلبات الخاضعة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المقامة ضمن الحيز العمرانى بنطاق القرى بمساحة أقل من 200م2 وإرتفاع أقل من 4 طوابق وتسليم ما يفيد باستيفاء مقدم الطلب بمتطلبات التصالح بمجرد إنهاء الإجراءات وذلك فى مدة أقصاها 15 يوماً.
كما أكد محافظ الجيزة ضرورة مواصلة مجهودات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المصارف والرى وأملاك الدولة وتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الإزالات والتصالح ومواعيد غلق المحال.. توجيهات جديدة من محافظ الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.