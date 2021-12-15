عاجل- الإزالات والتصالح ومواعيد غلق المحال.. توجيهات جديدة من محافظ الجيزة

جدة - نرمين السيد - شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استمرار الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





كما شدد راشد، على الالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والورش مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التطبيق الحازم لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بعدم السماح لأى مواطن بدخول المصالح والمنشآت الحكومية إلا بعد تقديمه ما يفيد بالحصول على لقاح فيروس كورونا حفاظاً على السلامة العامة ومنع انتشار المرض.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التواجد الميدانى والانخراط وسط مشاكل المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة تنفيذ الخطط الاستباقية التى تم إعدادها للتعامل الفورى مع أى موجات للأمطار ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى قبل حالات هطول الأمطار وإجراء مراجعه دورية للمعدات والأجهزة وتجهيز الفرق البشرية من العاملين والموظفين أصحاب الكفاءة لإجادة التعامل مع المواقف الطارئة بكل جهة.

وخلال الاجتماع اطلع المحافظ على موقف البت فى طلبات التصالح بمخالفات البناء، وشدد خلاله المحافظ بسرعة البت فى طلبات التصالح بنطاق القرى على أن تكون الأولوية للطلبات الخاضعة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المقامة ضمن الحيز العمرانى بنطاق القرى بمساحة أقل من 200م2 وإرتفاع أقل من 4 طوابق وتسليم ما يفيد باستيفاء مقدم الطلب بمتطلبات التصالح بمجرد إنهاء الإجراءات وذلك فى مدة أقصاها 15 يوماً.

كما أكد محافظ الجيزة ضرورة مواصلة مجهودات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المصارف والرى وأملاك الدولة وتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.