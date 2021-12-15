حياة كريمة.. كشف طبى على 2099 مريضا بالشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وخطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخصوصا الأماكن النائية.

وقال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأوضح أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2099 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 42 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.





وأضاف: "كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.