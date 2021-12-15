محمود كارم: جهود الدولة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعزز التسامح

جدة - نرمين السيد - وأضاف كارم أن ذلك يأتى من خلال إعداد خطة مشتركة تقوم على الرصد وتوثيق إيه انتهاكات وجمع البيانات بشأنها وتحليلها والتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية من أجل الوصول إلى حلول استباقية قبل تفجر الوضع لتدعيم مسارات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والمشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعتها.

جاء ذلك فى كلمته خلال مؤتمر المجتمع المدنى فى الجمهورية الجديدة جلسة حول المجتمع المدنى ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز التسامح، والذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية.

وأضاف السفير كارم ضرورة أن تكون هناك حملات دعوة مجتمعية للتصدى للكراهية وعلينا ابراز انه فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذى تقوم فيه الدولة المصرية بجهد كبير لإزالة كافة أشكال التميز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الدعم العينى والتكافل الاجتماعى للفئات المستحقة فى الرعاية الصحية ومتابعة جهود التعليم وهى كلها أمور تخفف من حدة مشاكل خطاب الكراهية وتعزز من التسامح.

وتابع: "كما يجب النظر أيضا فى مسألة تنقيح مناهج التعليم وتدريب المدرسين وغرس قيم التسامح وقبول الآخر من الصغر داخل المناهج والأنشطة التعليمية فى المدارس، ونفس الشىء بالنسبة للدراما والاعمال الفنية والمجلس له دور فى هذا الصدد ويمكن تخصيص جائزه خاصه للدراما والاعمال الفنية، التى تعالج موضوعات خطاب الكراهية".