شركة إزري العالمية تعلن فوز وزارة التنمية المحلية بجائزة التميز في...

أعلنت شركة ( إزري) العالمية عن فوز وزارة التنمية المحلية بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية عن مشروع "البوابة الجيومكانية للوزارة وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولى لمستخدمى إزري 2021 والذى أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تلقيه خطاباً رسمياً من شركة إزري شمال أفريقيا بإعلان فوز الوزارة خلال فعاليات المؤتمر والذي يعد أكبر حدث دولى في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية ويقام سنوياً حيث شارك في النسخة الأخيرة حوالى 70 ألف مشارك من جميع دول العالم .

وأوضح اللواء محمود شعراوى إن الوزارة قامت خلال عام 2021 بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة لتطوير البوابة الجغرافية " الجيومكانية " للوزارة لدعم تحقيق اللامركزية في كل محافظة و أهداف برامج التنمية التى تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين اجتماعياً واقتصادياً بالإضافة إلى تحسين قدرات الوزارة فيما يخص التواصل مع المواطنين وزيادة وعيهم ومعرفتهم بالجهود والأنشطة المختلفة المبذولة من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة وكذا تنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات إتخاذ القرار وإدارة الأزمات .

وأكد وزير التنمية المحلية على الإهتمام الذى توليه الوزارة لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية وسعى الحكومة بكافة وزارتها لبناء الإنسان المصري وتحقيق طفرة في قدرات العاملين بالإدارة المحلية لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات في ظل مبادرات التحول الرقمي والإصلاح الاداري وهو دور أصيل مكلفه به الوزارة في المحليات وتقوم على تنفيذه على أفضل وجه مع باقي الشركاء.

وأضاف " شعراوى " إن الوزارة قامت بالتعاون مع شركة (ازري) الشرق الاوسط وبرنامج الأغذية العالمى WFP لتطوير بوابة جغرافية جيومكانية للوزارة على شبكه الانترنت ، حيث قامت الشركة بترشيح الوزارة للحصول على الجائزه العالمية SAG Award المقدمه سنوياً لعدد من المؤسسات والهيئات العالمية والامريكية في مجال نظم المعلومات الجغرافية عن مشروع "البوابة الجيومكانية للوزارة والتي تم إطلاقها خلال شهر نوفمبر الماضى .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الخطوات في مجال نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة والمحافظات ، حيث تم عقد ورشه عمل مجمعة بحضور 161 من العاملين في مجال نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات في أبريل 2019 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للمناقشه على آليات تطوير منظومه المعلومات الجغرافية بالمحافظات واستغلال الخبرات المتراكمة بها لإحداث نقلة نوعية بكل محافظة في مجال عرض البيانات ودعم متخذ القرار ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية جيومكانية في كل محافظه وتجميع كل الكوادر البشرية والتكنولوجية المتوفرة في المحافظة في مجال الـ GIS فيها بهدف تمكين المحافظة من تقديم الخدمات الفنية والمعلوماتية في مجال نظم المعلومات الجغرافية واتاحة التوقيع المكاني لكافة خدمات المحافظة على خرائط ولوحات معلوماتية، لسرعة تقديم المعلومات المحدثة والدقيقة لتمكين متخذي القرار من سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات السليمة واتاحه البيانات للمواطن.

وقال اللواء محمود شعراوى أنه تم أيضاً تنفيذ عدد (16) دورة تدريبية للعاملين بوحدات نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات في مركز سقارة باجمالي 400 متدرب ، وكذا قيام شركة إزري الشرق الأوسط وشركة بروسيلاب بإنشاء معمل تدريب متخصص على تطبيقات ال GIS في مركز التنمية المحلية بسقارة بطاقة استعابية 25 متدرب بالإضافة إلى التعاون مع شركه إزري شمال أفريقيا في تنفيذ حوالي 70 زيارة للمحافظات بهدف تطوير وحدات نظم المعلومات الجغرافية بها والوحدة المركزيه بالوزارة وتدريب الكوادر العاملة على برامج وتطبيقات ال GIS .

وأكد " شعراوى " أن الوزارة تماشياً مع التطور التكنولوجي المستمر عمدت إلى تدشين البوابة الجيومكانية لها - لتصبح بوابة إلكترونيه تضم الأنشطة والمعلومات والبيانات المكانية ذات العلاقة بخدمات المواطنين من مبادرات ومشروعات مختلفة وذلك على خرائط جغرافية وكذا التواصل بين الوزارة والمواطنين .

وأوضح الوزير إن "البوابة الجيومكانية " تهدف إلي توفير تبادل المعلومات والبيانات الجغرافية وتحديثها بشكل دوري ، وتوفير مجموعة من المؤشرات المحلية لاستخدامها في التنمية والتطوير و تطوير طرق التحليل المكاني ودراسة السيناريوهات لتقديم الحلول ، مضيفاً أن البوابة توفر أيضاً آلية تساعد في التخطيط التنموي والمساعدة في ضمان وتقييم الخدمات المحلية .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الإصدار الأول للبوابة يضم عدد من المشروعات والملفات الخاصة بالوزارة والمحافظات ومنها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومنظومة المخلفات الصلبة والخطط الاستثمارية والقضية السكانية ، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال باقى الملفات الخاصة من مشروعات وخدمات خاصة بالوزارة على "البوابة الجيومكانية " وفقاً لخطة العمل التي تم وضعها في هذا الشأن .