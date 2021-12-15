القوي العاملة : ندوة للسلامة والصحة المهنية بموقع مطار برج العرب الجديد

عقدت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ندوة بعنوان : "التعريف بالسلامة والصحة المهنية وكيفية تقييم المخاطر في بيئة العمل" وذلك بمقر شركة أوراسكوم بموقع مطار برج العرب الجديد والذي يتم تطويره حاليا بالشراكة مع الخبرة اليابانية في هذا المجال، وذلك في إطار متابعة توسيع وتطوير مشروع إنشاء مطار برج العرب الجديد بالإسكندرية، وذلك بحضور المهندس مدحت رفعت مدير المشروع بشركة أوراسكوم ، والمهندس طارق علي مدير السلامة والصحة المهنية لمشروع أوراسكوم ، والمهندس مجدي يوسف نائب مدير السلامة والصحة المهنية بشركة أوراسكوم ، ورامي عادل مدير إدارة الموارد البشرية وعدد من العاملين بالشركة ، فضلا عن أعضاء مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة العامرية.

وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية : إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل للحفاظ على ثروة مصر الحقيقية باعتبارها من أغلى ما تملك من الموارد البشرية.

وأشاد مدير المديرية بالإجراءات التي تقوم بها الشركة في سبيل تحقيق أهداف وتوجهات الدولة من أجل حماية العاملين بمشروعاتها المختلفة.

وألقت المحاضرة الأولي كيميائية أميرة متولى عبد الحميد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية العامرية بعنوان:" أهداف السلامة وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال في بيئة العمل".

وألقت المحاضرة الثانية كيميائية مروة فرج مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية العامرية بعنوان: "تشريعات السلامة والصحة المهنية بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣".

وتم عرض فيديو توضيحي من قبل كيميائي محمد جمعه المفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية العامرية عن كيفية تطبيق نظام السلامة بمواقع العمل