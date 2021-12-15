أخبار مصرية

رئيس هيئة الرقابة الإدارية يوقع على مذكرة تفاهم مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية

0 نشر
نور مصطفى 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

/666280/رئيس-هيئة-الرقابة-الإدارية-يوقع-على-مذكرة-تفاهم-مع-رئيس-هيئة-النزاهة-ومكافحة-الفساد-الأردنية

أجتمع حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم، ومهند حجازي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الاردنية، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمحافظة شرم الشيخ.

دوت الخليج 

d59312ce70.jpg

 

 

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمحافظة شرم الشيخ

مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة 

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة في الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

d3cda8d152.jpg

 

 

6136ac3c9f.jpg

 

 

ووقع الجانبين على مذكرة تفاهم للتعاون في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتدريب فى نهاية اللقاء.

 

جدير بالذكر أن النيابة العامة قد أمرت بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين آخرين.

 

حيـث تقـدم أحـد شهود واقعـة حـادث تصادم الشيخ زايـد الـتي أحيـل فيهـا المتهـم كـريـم الهـواري للمحاكمة الجنائية بشكوى أثنـاء مباشرة النيابة العامة التحقيـق بالواقعـة، متضمنةً تقديمـه مقطـع تصويـر الحـادث للنيابة العامـة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنـه حـال إجرائهـا المعاينة، ثم فوجئ صبـاح يوم الثالـث عـشـر مـن شـهر ديسمبر الجاري بحضـور أربعـة أشـخاص ادعـوا أنهـم أعـضـاء بالنيابـة العامـة للاطلاع على آلات المراقبـة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهـم وقـدم شـكـواه، وتولت النيابة العامـة التحقيق فيهـا.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة الرقابة الإدارية يوقع على مذكرة تفاهم مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا