/666280/رئيس-هيئة-الرقابة-الإدارية-يوقع-على-مذكرة-تفاهم-مع-رئيس-هيئة-النزاهة-ومكافحة-الفساد-الأردنية

أجتمع حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم، ومهند حجازي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الاردنية، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمحافظة شرم الشيخ.

دوت الخليج دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمحافظة شرم الشيخ مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة في الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية. ووقع الجانبين على مذكرة تفاهم للتعاون في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتدريب فى نهاية اللقاء. جدير بالذكر أن النيابة العامة قد أمرت بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين آخرين. حيـث تقـدم أحـد شهود واقعـة حـادث تصادم الشيخ زايـد الـتي أحيـل فيهـا المتهـم كـريـم الهـواري للمحاكمة الجنائية بشكوى أثنـاء مباشرة النيابة العامة التحقيـق بالواقعـة، متضمنةً تقديمـه مقطـع تصويـر الحـادث للنيابة العامـة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنـه حـال إجرائهـا المعاينة، ثم فوجئ صبـاح يوم الثالـث عـشـر مـن شـهر ديسمبر الجاري بحضـور أربعـة أشـخاص ادعـوا أنهـم أعـضـاء بالنيابـة العامـة للاطلاع على آلات المراقبـة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهـم وقـدم شـكـواه، وتولت النيابة العامـة التحقيق فيهـا.

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