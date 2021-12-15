/666295/محافظ-سوهاج-يفتتح-المرحلة-الثانية-بدورة-مكافحة-الفساد-والحفاظ-على-المال-العام

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التدريبية " مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام " والتي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة للقيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والقرى، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة الميدانية، والتي تستمر على مدار يومي 15 ، و16 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفسادويرصد دوت الخليج التفاصيل..

ورحب المحافظ بالمشاركين في الدورة، مؤكدا على أهمية تنظيم مثل هذه الدورات وفقا للتوجه العام للدولة لمكافحة الفساد، لافتا إلى أننا نبني دولة جديدة بالتوازي مع بناء المواطن المصري، مشيرا إلى أن الفساد هو العدو الأول لتنمية الدول، ويجب أن يكون هناك تفاعل وتبادل للخبرات في مجال مكافحة الفساد، لافتا إلى ضرورة التعرف على سبل وطرق كيفية الكشف عن الفساد، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة .

ومن جانبه قال مدير عام إدارة الموارد البشرية، أن الدورة التدريبية ستركز على محاور أساسية وهي " تعريف الفساد، ومظاهره، وأسباب انتشاره، والآثار المترتبة عليه "، مشيرا إلى أن الدورة مستمرة على مدار يومين متتالين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام .

إطلاق وحدة تدريب متنقلة بقرية أم دومة في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية القوى العاملة بالمحافظة بإطلاق وحدة تدريب متنقلة بقرية أم دومة بمركز طما، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" وذلك ضمن ٢٧ وحدة للتدريب المتنقل بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واوضح هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أن الوحدات المتنقلة للتدريب تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأضاف " أبو زيد " أن تلك الوحدات المتنقلة تقدم للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل في تلك القرى وهي : " التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية "، وذلك بنظام الساعات التدريبية ، حيث تم تحديد 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل لمدة شهر ، و 60 ساعة تدريبية على مهنتي "السباكة الصحية، وكهرباء المنازل" لمدة 15 يوما.