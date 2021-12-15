/666302/مصطفى-سالم-المالية-توافق-لسوهاج-بتجاوز-النسب-المقررة-لمقدمات-التعاقدات-بالكهرباء

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بسوهاج، سبق وتقدم بطلب لوزارة المالية للموافقة على قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن التابعة لمحافظة سوهاج بدفع المبالغ المطلوبة لتنفيذ الأعمال التي تم اسنادها لقطاع توزيع الكهرباء بسوهاج كاملة، حيث يشترط قطاع الكهرباء ان يتم دفع المبالغ بالكامل قبل التنفيذ في حين ان التعليمات الخاصة بالوحدات المحلية تقضي بصرف ٢٥٪ فقط كدفعة مقدمة.

وأكد النائب مصطفى سالم، أن الموافقة تمت من الدكتور محمد معيط وزير المالية على قيام محافظ سوهاج بتجاوز النسبة المقررة للدفعة المقدمة والمحددة بنسبة ٢٥٪ من قيمة التعاقد وصرفها بكامل القيمة لقطاع توزيع كهرباء سوهاج للأعمال التي سيتم تنفيذها في خلال العام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وانتهاء الأعمال قبل نهاية العام المالي.

دورة لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام بسوهاج

على جانب أخر افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ز بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التدريبية " مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام " والتي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة للقيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والقرى، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة الميدانية، والتي تستمر على مدار يومي 15 ، و16 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ورحب اللواء طارق الفي محافظ سوهاج بالمشاركين في الدورة، مؤكدا على أهمية تنظيم مثل هذه الدورات وفقا للتوجه العام للدولة لمكافحة الفساد، لافتا إلى أننا نبني دولة جديدة بالتوازي مع بناء المواطن المصري، مشيرا إلى أن الفساد هو العدو الأول لتنمية الدول، ويجب أن يكون هناك تفاعل وتبادل للخبرات في مجال مكافحة الفساد، لافتا إلى ضرورة التعرف على سبل وطرق كيفية الكشف عن الفساد، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة .

ومن جانبه قال مدير عام إدارة الموارد البشرية، أن الدورة التدريبية ستركز على محاور أساسية وهي " تعريف الفساد، ومظاهره، وأسباب انتشاره، والآثار المترتبة عليه "، مشيرا إلى أن الدورة مستمرة على مدار يومين متتالين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام .