/666283/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مهرجان-القاهرة-الدولي-للمسرح-التجريبي

تنطلق ،اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني بالدورة الـ 28 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمحور فكري بعنوان «تأثير جهة الإنتاج بما تمنح من مقدرات إنتاجية وأدوات عمل على التجريب في المسرح».

دوت الخليج يرصد فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

جلسات فعالية مهرجان القاهرة الدولي

وتنقسم الفعالية لجلستين؛ الأولى يرأسها الدكتور محمد المديوني من تونس، ويشارك فيها الدكتور خزعل الماجدي من العراق، ويناقش بحثا بعنوان «الصراع والتوافق بين الثقافي والإقتصادي في الإنتاج المسرحي».

كما يتحدث في الجلسة الأولى الدكتورة نجوى قندجي من الأردن، وتناقش «ملامح التجارب المسرحية السورية في لبنان» «2011- 2018» والتحولات التي طرأت عليها نتيجة مواجهتها مقدرات إنتاجية طارئة.

أما الجلسة الثانية فتنطلق في الثانية عشر مساء، ويرأسها الدكتورة نبيلة حسن من مصر، ويتحدث خلال الجلسة الدكتور رياض موسى سكران من العراق عن «غواية التجريب في عروض مسرح المؤسسات الجامعية».

كما يتحدث الدكتور محمد زعيمة من مصر، ويناقش «نمط الإنتاج والإبداع والتجريب المسرحي- المخرج عبدالستار الخضري بابيون نموذجًا»، وتتحدث الدكتورة ميسون علي من سوريا عن «الصيغ الإنتاجية والتجريب بين المؤسسة الرسمية والجهات الخاصة - رؤى الجيل الجديد».

انطلاق مهرجان القاهرة الدولي

ومن المقرر انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بداية من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل، وهو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنويا، ليكون بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف لتقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، وفي الوقت ذاته يقدم بانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

ويشار إلى أن إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، قررت تدشين مشروع فني كبير يستهدف إقامة شبكة للمهرجانات المسرحية تجمع أهم المهرجانات بالمنطقة العربية، لتضم هذه المهرجانات بمختلف أنواعها سواء كانت محلية أو عربية أو دولية.

الدولى للمسرح التجريبى يطلق نادى المسرح التجريبى بالتعاون مع قصور الثقافة

الجدير بالذكر أنه بهدف الوصول إلى أشكال مسرحية مبتكرة تتناسب و الهوية الثقافية، يطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، ورعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم مشروع " نادي المسرح التجريبي " بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.