/666284/الاتحاد-الأفريقي-يرد-على-تصريحات-الصحافة-الأوروبية-بشأن-تأجيل-أمم-أفريقيا

تداول عدد كبير من المواقع الأوروبية صباح اليوم أخبار تفيد بتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتي تقام خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أول تعليق من الاتحاد الأفريقي عن طريق "لوكس سيبتمبر" المسئول الإعلامي للكاف بخصصو التقارير التي تشير بإلغاء بطولة أمم أفريقيا.

وقال "جميع الأخبار زائفة وكاذبة".

وتابع "حتى الأن بطولة أمم أفريقيا سوف تقام في موعدها الطبيعي ولا نيه للتأجيل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن اتحاد الأندية الأوروبية كان قد أصدر بيان صباح اليوم يطلب فيه من الكاف والفيفا تأجيل بطولة كأس أمم افريقيا المقبلة حتى الصيف المقبل.

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أكد عبد المنعم شطة، المسئول السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن إقامة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون حتى الأن سوف تقام في موعدها.

وأضاف خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تواصلنا مع المسئولين في الكاميرون والجميع أكد أنه سيتم إقامتها في الموعد المحدد والسفير المصري هناك أكد أن البطولة ستقام في موعدها".

وزاد "أعضاء المكتب التنفيذي بالكاف رفضوا مقترح إقامة البطولة في قطر خلال الفترة المقبلة، وايضا لا يريدوا تأجيلها والجميع ينتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة لأن الأمور غير واضحة حتى الأن".

كأس أمم أفريقيا

وأكمل "إذا أقيمت البطولة خارج قارة أفريقيا سيؤثر كثيراً على الكاف خاصة المصداقية، ولم تحدث أي حديث رسمي من المسئولين حول التأجيل والبطولة قائمة حتى الأن".

وتابع "يتبقى أقل من شهر على بداية البطولة خلال الفترة المقبلة، الاتحادات القارية الدولية والأوروبية كانت تريد إقامة بطولة أفريقيا بدون المحترفين، ولكن لم يقدر أحد على حدوث ذلك، ودايما إحنا الحيطة المايلة أمام الاتحاد الأوروبي".

واختتم "الاتحاد الأفريقي لابد أن يكون لديه قوة خلال الفترة المقبلة ويتمسك بحقوقة حول إقامة البطولة في موعدها المحدد والمشار إليه".