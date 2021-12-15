/666288/سفير-مصر-بالكاميرون-يكشف-حقيقة-تأجيل-كأس-أمم-أفريقيا

أكد مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، أن بطوزلة الأمم الافريقية التي من المقرر أن تقام في يناير المقبل سوف تقام في موعدها ولن يتم تأجيلها كما يتردد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو أون تايم سبورتس" "لا يوجد ما يعيق إقامة البطولة في موعدها وأتعجب من الأخبار التي تشير بتأجيل البطولة خلال الفترة القبلة، وأنها حدث هام للقارة الأفريقية".

وزاد "لا أعلم على اي أساس تحدثت الصحافة على تأجيل بطولة كأس الأمم وهناك قراءة للمشهد في مصر عكس الكاميرون وعلى ارض الواقع البطولة سوف تقام في موعدها ولن يتم تأجيلها".

وواصل "سكرتير الكاف متواجد حاليا في الكاميرون ويتابع أخر التطورات التي تحدث من الجاهزية الخاصة بالملاعب، وأن الاتحاد الأفريقي تحدث بأن البطولة سوف تقام في موعدها بشكلها الطبيعي".

واختتم "بخصوص فيروس كورونا فالأمور في الكاميرون جيدة للغاية وهناك احتواء للأمر في الوقت الحالي، والمتحور الجديد لم يصل الكاميرون، وعن الحضور الجماهيري فقال أنه من الممكن أن تكون هناك محسات عشوائية للجماهير قبل دخول المباريات".

عبد المنعم شطة يكشف الموقف النهائي لإقامة كأس أمم أفريقيا.. ويهاجم رئيس الكاف

أكد عبد المنعم شطة، المسئول السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن إقامة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون حتى الأن سوف تقام في موعدها.

وأضاف خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تواصلنا مع المسئولين في الكاميرون والجميع أكد أنه سيتم إقامتها في الموعد المحدد والسفير المصري هناك أكد أن البطولة ستقام في موعدها".

وزاد "أعضاء المكتب التنفيذي بالكاف رفضوا مقترح إقامة البطولة في قطر خلال الفترة المقبلة، وايضا لا يريدوا تأجيلها والجميع ينتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة لأن الأمور غير واضحة حتى الأن".

وأكمل "إذا أقيمت البطولة خارج قارة أفريقيا سيؤثر كثيراً على الكاف خاصة المصداقية، ولم تحدث أي حديث رسمي من المسئولين حول التأجيل والبطولة قائمة حتى الأن".

وتابع "يتبقى أقل من شهر على بداية البطولة خلال الفترة المقبلة، الاتحادات القارية الدولية والأوروبية كانت تريد إقامة بطولة أفريقيا بدون المحترفين، ولكن لم يقدر أحد على حدوث ذلك، ودايما إحنا الحيطة المايلة أمام الاتحاد الأوروبي".

واختتم "الاتحاد الأفريقي لابد أن يكون لديه قوة خلال الفترة المقبلة ويتمسك بحقوقة حول إقامة البطولة في موعدها المحدد والمشار إليه".