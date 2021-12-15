/666289/على-الدين-النجار-يطمئن-الفلاحين-بشأن-حل-أزمة-الأسمدة-الحكومة-هتوصل-الأسمدة-للجمعيات-بسعر-مناسب

قال اللواء علي الدين النجار، عضو مجلس النواب، أن لجنة الزراعة ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي بحضور وزير الزراعة السيد القصير ومنتجي السماد في مصر قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام المصانع بتوريد 55% من إنتاجها للأسمدة للجمعيات الزراعية.

دوت الخليج

وأضاف النجار، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن وزارة الزراعة تتولي توصيل الأسمدة من المصانع إلي الجمعيات الزراعية بسعر 240 جنيه للشيكارة، لافتا أن ذلك السعر يعد مناسبا.

قانون الضريبة على القيمة المضافة

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروعين لقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وجاءت فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة.

هذا بالإضافة إلى تقرير بعض الاحكام لإخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.