طارق الخولي: بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات خطوة للرجعة عن الإدمان وليس للعقاب«فيديو»

/666290/طارق-الخولي-بدء-تطبيق-قانون-فصل-الموظف-متعاطي-المخدرات-خطوة--للرجعة-عن-الإدمان-وليس-للعقابفيديو

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى المخدرات، على العاملين باالجهاز الإدارى للدولة خطوة شجاعة وهامة للحفاظ على أرواح المواطنين.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب طارق الخولي بشأن تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

فصل الموظف متعاطي المخدرات

وأضاف النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، فى مداخلة تليفونية ببرنامج "السلطة التشريعية"، المذاع على شاشة "extra news"، أن خط العودة والرجعة أمام المتعاطى للمخدرات مفتوح أمام جميع المدمنين او المتعاطين، خاصة اللذين لم يتم القبض عليهم من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي ستنظمها الجهات المعنية بتطبيق القانون.

وأكد طارق الخولى، عضو مجلس النواب، أن الهدف من وراء تفعيل قانون فصل الموظف متعاطي الخدرات ليس العقاب وقطع الأرزق ولكن التقويم والردع والحفاظ على أرواح المواطنين، وتابع: "الجهات التي ستنفذ ذلك ستكون من وزارات عدة".

هذا ويهدف يهدف قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.

كما يهدف إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.