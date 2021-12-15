/666291/رسميا-ريال-مدريد-يعلن-إصابة-لوكا-مودريتش-ومارسيلو-بفيروس-كورونا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف ريال مدريد عن إيجابية مسحة الثنائي مودريتش ومارسيلو وبالتالي عزلهما.

حيث أثبت اختبارات فيروس كورونا إصابة الثنائي مارسيلو ولوكا مودريتش بفيروس كورونا، ليضع الثنائي في العزل الطبي لحين تعافيهما من المرض.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد واتليتكو

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد واتليتكو، بتقدم الفريق الملكي، بهدفين دون رد عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، وأسينسيو.

شهد ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد على لقاء ، في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

أهداف المباراة

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول في المباراة، والوحيد في الشوط الأول، في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، سددها بنزيما على الطائر في سقف شباك أوبلاك حارس الأتليتي.

عاد أسينسيو بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 57 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من فينيسيوس جونيور على الجبهة اليسرى للفريق أنهاها بتمريرة عرضية أرضية خادعة بشكل رائع بإتجاه زميله ماركو أسينسيو المتمركز داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة دفاعية والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

تشكيل ريال مدريد أمام اتليتيكو:

حراسة المرمى: ديبوه كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

تشكيل أتليتيكو مدريد أمام الريال:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، فيليبي، جيفري كوندوجبيا، ماريو هيرموسو، يانيك كاراسكو.

خط الوسط: أنخيل كوريا، رودريجو دي بول، كوكي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، كونها.