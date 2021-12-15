/666293/بسبب-الفلوس-ربة-منزل-قامت-باستدراج-طليقها-داخل-شقة-وقتلته

قررت النيابة العامة بالمعصرة، اليوم الأربعاء، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها باستدراج طليقها داخل شقتها وقامت بذبحه وهربت بسبب خلافات عائلية ومالية بينهما، كما أمرت النيابة العامة أيضا بسرعة تحريات جهات التحقيق حول الجريمة، والتصريح بدفن الجثة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس ربة منزل لقيامها باستدراج طليقها داخل شقتها وقامت بذبحه وأليكم التفاصيل..

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة، من الأهالي، بالعثور على جثة عاطل داخل شقة في بدائرة القسم، بالمعاينة والفحص أتضح العثور على جثة شاب يدعى "محمود. م. ع"، 33 سنة عاطل، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات في الصدر والبطن، وبإجراء التحريات اللازمة لرجال المباحث أتضح أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة الضحية ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليها، وجار مناقشتها حول أسباب ارتكاب الجريمة.

وفي سياق آخر تواصل النيابة العامة بالمعصرة، كافة تحقيقاتها في جريمة العثور على جثة ربة منزل أقدمت على شنق نفسها داخل منزلها لوجود خلافات عائلية مع زوجها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المعصرة، إخطارا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على زوجته منتحرة بشنق نفسها داخل غرفة النوم بشقتها، واستمعت النيابة العامة لأقوال الذي اشار على وجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته التي قررت التخلص من حياتها بالانتحار.

تشريح الجثة

وقررت النيابة العامة بتشريح الجثة سيدة وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية وتكليف المباحث العامة بسرعة التحريات اللازمة.