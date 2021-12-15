رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن عدم تأجيل كأس أمم أفريقيا.. ويحذر المحترفين في اوروبا «صور»

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أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بياناً نارياً من أجل الرد على تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة والتي سوف تقام بالكاميرون مطلع العام المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الاتحاد الأفريقي “البطولة سوف تقام في موعدها الأصلي ولا نيه لتأجيل البطولة، وأن المحترفين في أوروبا سوف يحضروا للعب مع منتخباتهم، وفي حاله عدم التواجد سيتم منعهم من اللعب خلال فترة أمم افريقيا مع أنديتهم”.

وتابع فيرون أمين عام الكاف في تصريحات للموقع الرسمي “أنه تم عقد إجتماعات مع وزير الرياضة الكاميروني وويزر الصحة، بعد توجيها باتريس موتسيبي رئيس الكاف من أجل الإطمئنان عن إقامة البطولة في موعدها”.

وأكد الكاف في البيان الرسمي الصادر اليوم أنه تم إتفاق مشترك مع الحكومة في الكاميرون وسيتم الكشف عن كل الأمور المتعلقة بها خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير”.

وزاد أمين عام الكاف “الاجتماعات مع المسئولين بالكاميرون كانت مهمة ومثمرة للغاية، وهناك استعداد كامل لبداية البطولة في موعدها، والمجهود متواصل من أجل الانتهاء من كافة الأمور الخاصة والمتعلقة ببداية البطولة”.

تأجيل كأس أمم أفريقيا

وأكمل “نريد أن نرى بطولة عظيمة من كأس الأمم الأفريقية على الملاعب الكاميرونية، وتم مناقشة جميع القضايا مع وزير الرياضة وتم فتح مكتب بالكاميرون للتواصل المباشر معهم”.

واختتم “تم وضع افضل نظام من أجل إقامة البطولة في موعدها المحدد، ونعمل حاليا من أجل ضمان تواجد جميع المتنخبات والحفاظ عليها من فيروس كورونا، وأيضا الشركات التجارية صاحبة الحقوق، وهناك الكثير من الأمور التي تحدث حاليا لضمان إقامة البطولة في موعدها”.

سفير مصر بالكاميرون يكشف حقيقة تأجيل كأس أمم أفريقيا

أكد مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، أن بطوزلة الأمم الافريقية التي من المقرر أن تقام في يناير المقبل سوف تقام في موعدها ولن يتم تأجيلها كما يتردد.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو أون تايم سبورتس" "لا يوجد ما يعيق إقامة البطولة في موعدها وأتعجب من الأخبار التي تشير بتأجيل البطولة خلال الفترة القبلة، وأنها حدث هام للقارة الأفريقية".

وزاد "لا أعلم على اي أساس تحدثت الصحافة على تأجيل بطولة كأس الأمم وهناك قراءة للمشهد في مصر عكس الكاميرون وعلى ارض الواقع البطولة سوف تقام في موعدها ولن يتم تأجيلها".

وواصل "سكرتير الكاف متواجد حاليا في الكاميرون ويتابع أخر التطورات التي تحدث من الجاهزية الخاصة بالملاعب، وأن الاتحاد الأفريقي تحدث بأن البطولة سوف تقام في موعدها بشكلها الطبيعي".

واختتم "بخصوص فيروس كورونا فالأمور في الكاميرون جيدة للغاية وهناك احتواء للأمر في الوقت الحالي، والمتحور الجديد لم يصل الكاميرون، وعن الحضور الجماهيري فقال أنه من الممكن أن تكون هناك محسات عشوائية للجماهير قبل دخول المباريات".