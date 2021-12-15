/666301/نائبة-التنسيقية-تتقدم-بسؤال-للحكومة-لتأخر-إصدار-رخصة-الدلتا-للحديد-والصلب-المصرية

تقدمت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تأخر إصدار رخصة الدلتا للحديد والصلب المصرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم مارسيل سمير بسؤال بشأن تأخر إصدار رخصة الدلتا للحديد والصلب المصرية.

شركة الدلتا للحديد والصلب

وأوضحت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، فى السؤال المقدم منها، شركة الدلتا للصلب، هي آخر ما تملكه الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في صناعة الصلب، وتعد المصنع الوحيد "المتكامل" في صناعة الحديد وتسد فجوة البنيت في السوقة، ومع الطلاق التطوير ويده المرحلة الأولى تضاعف الإنتاج بالشركة 5 أضعاف لتصل الطاقة الإنتاجية إلى ٢٥٠ ألف طن سنويا بتكلفة ٢٥٠ مليون جنيه، الأمر الذي يستدعي الحفاظ عليها واستمرار عملها تجنبا للخسار وسقوط آخر شركات الحديد المصرية.

وتسائلت مارسيل سمير، عن أسباب تأخر صدور الرخص الدائمة اللازمة لاستمرار عمل الشركة واستكمال خطة تطويرها؟، على أن تكون الإجابات المقدمة على تلك الأسئلة السابقة (كتابة)، وذلك إعمالا لنص المادة (٢٠٠) من لائحة المجلس.

هذا ورفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.