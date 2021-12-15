البحوث العسكرية تنظم ندوة استراتيجية تنمية العلاقات المصرية وشرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - واوضحت المتحدث العسكرى، فى بيان عبر صفحته الرسمية، أن الندوة جاءت تحت عنوان "الاستراتيجية القومية لتنمية العلاقات المصرية مع دول حوض شرق المتوسط وتأثيرها على الأمن القومى المصرى".

بدأت الندوة بكلمة رئيس هيئة البحوث العسكرية أكد خلالها أهمية التعاون والشراكة بين دول حوض شرق المتوسط، مشيراً إلى أنها دائرة من دوائر الاهتمام الرئيسية للدولة المصرية، موضحاً أن هيئة البحوث العسكرية أعدت بالتعاون مع الأساتذة المتخصصين فى مختلف مجالات الأمن القومى مقترح استراتيجية قومية لتنمية العلاقات مع دول حوض المتوسط.

واشتملت الندوة على ثلاث جلسات علمية ناقشت (12) ورقة بحثية قدمها عدد من القادة العسكريين وأساتذة العلوم السياسية والبحوث الاجتماعية والمحللين والخبراء الاستراتيجيين، أعقبها تقديم عدد من التوصيات.

حضر وقائع الندوة مساعد وزير الدفاع للبحوث والتفتيش وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات ورموز الفكر والثقافة وعدد من الإعلاميين ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة والجامعات المصرية.