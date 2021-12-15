محافظ مطروح: إجراء 30 عملية جراحية بالعيون وتسليم 400 نظارة للمستحقين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الثانية من قوافل مؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أجرت 30 عملية جراحية للعيون وسلمت 400 نظارة طبية مجانية.





وقال شعيب فى بيان اليوم الأربعاء، إنه تم إجراء العمليات الجراحية بمستشفى مطروح العام، وتم توزيع النظارات الطبية على الحالات مجانا، مشيدا بجودة الخدمة الطبية المقدمة من فريق عمل القافلة.

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته للجهاز التنفيذى بالمحافظة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى الجادة، وتذليل كل العقبات أمامهم، حتى يتم تقديم الخدمة المطلوبة بالشكل الأمثل لغير القادرين.

وأوضح شعيب، أن المحافظة استقبلت على مدار الشهور القليلة الماضية عددا من القوافل الطبية الكبرى، ومنها قوافل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع عدد من الجامعات الكبرى، وأن هذه القوافل قدمت خدماتها بنجاح كبير.

وقال عصام عبد الرحمن المستشار الإعلامى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المرحلة الثانية من القوافل الطبية تمكنت من إجراء 30 عملية جراحة عيون مختلفة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح داخل غرف علميات مستشفى مطروح العام؛ تسهيلا على الأهالى بدلا من انتقالهم إلى القاهرة، بالإضافة لتوزيع أكثر من 400 نظارة طبية.

كما أوضح عبدالرحمن، أن المرحلة الأولى من القوافل تم خلالها الكشف على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الإنشائية بالعلمين فى تخصصات "الرمد والقلب والمخ والأعصاب والمسالك والأمراض الجلدية والعظام وغيرها" بالإضافة للكشف الطبى على أكثر من 2500 مواطن من أهالى غرب مطروح بالنجيلة، وصرف العلاج لأكثر من 1000 مواطن من أهالينا فى واحة سيوة.