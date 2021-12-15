اعرف تحويلات طريق الصعيد بعد إغلاقه للتطوير

جدة - نرمين السيد - يشهد طريق الصعيد الصحراوى يوم الجمعة المقبل غلقا فى الاتجاه القادم من المنيا إلى اتجاه الأوتوستراد، مع تحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر، لمدة عام كامل وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.





وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنها ستعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا، وحتى الأوتوستراد، الأمر، الذى يستلزم غلق الاتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد. وحددت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية لمنع زحام السيارات خلال فترة الأعمال المحددة لحين الانتهاء منها وتشمل. - منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة بإتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة "طريق الصحراوى الشرقى القديم – طريق أسيوط الغربى". - غلق الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر. وستبدأ تلك الأعمال يوم الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام، مع قيام إدارة المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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