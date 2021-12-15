محافظ بورسعيد: تنفيذ منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات

جدة - نرمين السيد - قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه سيتم تنفيذ منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها فى جميع أحياء بورسعيد، من خلال مراكز تضم إدارات التحصيل ورخص المحلات والأكشاك والإعلانات والشئون القانونية والحجز الإدارى وإدارة خدمة المواطنين فى الأحياء.





وأوضح الغضبان، أن الهدف من المنظومة الجديدة المساهمة فى تنظيم عمل المحلات، فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كل القطاعات والمؤسسات، وتحقيق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحلات بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير ومستجدات العمل فى إنشاء مركز تراخيص المحال الموحد الجديد بحى المناخ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، وشرطة المرافق، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة التفتيش، والشركات الهندسية المسئولة عن أعمال إنشاء المركز.

واستمع المحافظ لمعدلات التنفيذ الحالية بالمركز، موجها بسرعة إنجاز العمل، فى إطار الاستعدادات الأخيرة لافتتاح مركز تراخيص المحال التجارية، حيث سيتم بدء تشغيل المركز فى نهاية شهر يناير المقبل، موجها بسرعة استكمال قاعدة البيانات وأعمال الميكنة داخل المراكز الجديدة.

وأشار إلى أن المركز سيكون مميكن بنسبة 100%، ويضم أكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، كما سيتم تصميمه بأفضل نظام بما يحقق سهولة تلقى الخدمات للمواطنين.

كان محافظ بورسعيد قد أجرى عدة جولات لتفقد أعمال إنشاء وتجهيز مركز تراخيص المحلات الجديد بحى المناخ، والذى يختص بإصدار تراخيص للمحلات بجميع المحافظة، ويحتوى على أحدث النظم الإلكترونية والتى تساهم فى سرعة الأداء وإنجاز الأعمال تماشيا مع التحول الرقمى الجديد ببورسعيد فى كافة المجالات.