وزيرة الهجرة تطلق فعاليات اتكلم عربي من ”إكسبو دبي”

وزيرة الهجرة: فخورة بالإقبال الكبير من الأطفال المصريين على الجناح المصري والمشاركة بفاعليات "اتكلم عربي"

في إطار مشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات الشقيقة، أطلقت اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالمعرض، حيث شهدت أولى الفعاليات تنظيم ورشة حكي للكاتبة المصرية الكبيرة سماح أبو بكر، بالإضافة لاستعراض تطبيق "اتكلم عربي"، بحضور الأستاذة داليا ابراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر.

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إنها لفرصة مهمة أن نطلق فعاليات المبادرة الرئاسية "أتكلم عربي" بمعرض إكسبو دبي 2020، نصل من خلالها لمختلف الشرائح المستهدفة، فقد أتاحت لنا الفرصة أن نلتقي بأبنائنا في الإمارات الشقيقة، لنشاركهم عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، التي نعتمد عليها في تنفذي أهداف "أتكلم عربي" وعلى رأسها الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية والعربية، وتعزيز وترسيخ روح الانتماء في نفوس أجيالنا المصرية الناشئة بالخارج، في ظل ما يواجهه أولادنا بالخارج والداخل من حرب طمس الهوية والتعرض لثقافات مختلفة.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها وسعادتها بالإقبال الكبير من الأطفال المصريين بالإمارات على الجناح المصري بمعرض "إكسبو دبي"، ومشاركتهم في فعاليات المبادرة الرئاسية "أتكلم عربي"، والتي انطلقت من خلال تنظيم ورشة حكي للكاتبة الكبيرة سماح أبو بكر وكذلك استعراض تطبيق "أتكلم عربي" للاستاذة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنشر، وقد تم تقسيم الأطفال الى مجموعات كل منها نحو ٣٠ طفل ليشاركوا في الأنشطة التعليمية والترفيهية، التي تنظمها شركة ويل سبرينج، وانطلت من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال حديثها أن نجاح تنفيذ مبادرة "أتكلم عربي" يأتي نتيجة للتعاون مع عدد من الشركاء، الذين نشكل معهم تكاملا كبيرا لتنفيذ المبادرة، معلنة عن خطوات التعاون المستقبلية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء المبادرة، حيث استعرضت تفاصيل التعاون مع مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، من خلال توفير ما يقرب من 280 كتاباً إلكترونياً عربياً، على منصة "تعليمي" التابعة للمؤسسة، يغطي احتياجات الأطفال في مراحل تعليمية مختلفة، ابتداء من الحروف الأبجدية إلى مواضيع اجتماعية وثقافية باستخدام مفردات من واقع حياة الطفل، كما ستقدم المنصة اختبارات فهم واستيعاب بعد قراءة كل كتاب والاستماع إليه، وتحتوي أيضاً منصة تعليمي على 182 مقطع فيديو تعليمي لتحسين مهارات اللغة العربية للمصريين في مصر والمصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى 20 لعبة إلكترونية بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أنه جاري استكمال التعاون مع دار نهضة مصر للنشر المسئولة عن تطبيق "اتكلم عربي" وهو أول تطبيق إلكتروني من نوعه لتعليم اللغة العربية موجه لأبنائنا المصريين بالخارج، و تم إعداده بشكل جذاب عن طريق رحلة كارتونية، للتعرف على معارف مصر وإعطاء معلومات عن عاداتنا والأماكن السياحية وثقافتنا بشكل جذاب لتحقيق الهدف الخاص بالمبادرة، والعمل على تطوير هذا التطبيق بما يتلاءم من طبيعة الشريحة المستهدفة من المبادرة، بما يحقق الحفاظ على هويتنا المصرية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" في برامجها لبناء الإنسان، وكذلك استمرار تنفيذ المعسكرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة ويل سبرينج، وتستهدف تنظيم أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية لأبناءنا بالخارج.

كما أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود وزارة التجارة والصناعة والملحق التجاري المصري بالإمارات، في تنظيم الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، وما شهده الجناح من إقبال كبير وإشادات مختلفة، تعكس الإعداد والدقة في شكل التنظيم والمحتوى للمعرض، وما عكسه الجناح من عظمة الحضارة المصرية التي تبعث على الفخر، ولذا جاءت زيارة أبنائنا الدارسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء الجالية المصرية هناك، لاكتشاف قصة المصريين وإنجازاتهم السابقة والراهنة، بجانب التعرّف إلى حقبة جديدة من الفرص، والاحتفال برؤية تؤسس لمستقبل مزدهر للسياحة، والبنى التحتية، والتعليم، وغيرها من المجالات في مصرنا الحبيبة.

واستعرضت داليا ابراهيم رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، امكانيات التطبيق الالكتروني "اتكلم عربي " وأهميته لتعليم ابناء المصريين في الخارج اللغة العربية وذلك للحفاظ على هوية مصر العربية وأستمرار التواصل بين ابناء الوطن الواحد في الداخل والخارج، وأضافت أن دار نهضة مصر قامت بإعداد وتنفيذ التطبيق بالتعاون مع وزارة الهجرة، حيث يعرض التطبيق محتوى يستخدم أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم مثل استخدام مفهوم التحفيز Gamification والذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، وذلك لضمان تجربة تعليمية فردية لكل طفل من خلال تحديد مستواه ونقاط القوة والضعف لديه.