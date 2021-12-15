مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة بجوار جثة عنصر إجرامي بعد مقتله، وتم أيضا التحفظ على "بندقية آلية، بندقية خرطوش، 16 خزينة متنوعة، كمية من الطلقات النارية، تليسكوب، كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,150 كيلو جرام، مبلغ مالى".

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القبض على عاطلين

مما نتج وأسفرت جهود الحملة، ونجحت الحملة أيضا في القبض على عاطلين لاتهامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وعُثر بداخلهما على (3 فرد محلى، أجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع)، وكذا عدد (4 أشخاص) وبحوزتهم (2 بندقية آلية، طبنجة، كمية من مخدرالحشيش) بالإضافة إلى عدد (11) دراجة نارية.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما كمية لمخدر الاستروكس وزنت 2،100 كجم.

القبض على المتهمين

نجحت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما كمية لمخدر الاستروكس وزنت 2،100 كجم، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

اعتراف المتهمين

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتفي المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.