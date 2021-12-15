/666303/الدفع-بـ-3-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق داخل-منزل-في-الكرداسة

نجحت رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق اندلع داخل منزل بقرية كفر حكيم بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة، دون وقوع إي إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل منزل بالكرداسة وأليكم التفاصيل..

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها اندلاع حريق داخل منزل بقرية كفر حكيم بدائرة المركز.

3 سيارات إطفاء

وبالأنتقال والفحص الأجهزة الأمنية، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وعلى الفور تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

التحقيات

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.

وفي سياق آخر توفي عجوز يحمل جنسية دولة عربية مصرعه، آثر سقوطه من الدور السابع في بئر مصعد المنزل الذي يقيم به في بولاق الدكرور بالجيزة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بوفاة أحد الأشخاص آثر سقوطه من الدور السابع في بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وأتضح أن عجوز يحمل جنسية دولة عربية، سقط من الدور السابع في بئر المصعد، بالعقار الذي يقيم به، حيث اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

التحريات الأولية

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.