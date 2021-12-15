/666308/عادل-ناصر-تطبيق-قانون-فصل-الموظف-متعاطي-المخدرات-أداة-فعالة-يقضي-على-الأعمال-الإجرامية

أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن تفعيل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة، خطوة للردع وفرصة للمتعاطين والمدمنين للرجوع عن الإدمان، موضحا أن المخدرات كانت ولازالت سببا رئيسيا فى انتشار الأعمال الإجرامية داخل المجتمع.

تطبيق فصل الموظف متعاطي المخدرات

وأضاف النائب عادل ناصر،عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن طرق وآليات تطبيق قانون فصل موظفي الدولة متعاطين المخدرات، يتم من خلال إجراء تحليل فجائى لجميع العاملين بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، موضحا أن التحليل فى هذه الحالة يكون تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره.

عقوبة التهرب من اجراء التحليل

و تابع أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن إذا أمتنع العامل عن إجراء التحليل، أو تهرب متعمدا بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، موضحا أن المادة الخامسة من القانون عالجت إشكالية امتناع العامل عن إجراء التحليل، حيث اعتبرت أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق إحكام هذه المادة.