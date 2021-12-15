/666309/إعطاء-الجماهير-المصرية-ظهورهم-للملعب-أمام-تونس-تفاصيل

قررت الجماهير المصرية المتواجدة فى دولة قطر، أن تقف عقب عزف السلامين الوطنيين لمصر وتونس، وتعطي ظهرها للملعب، تعبيرًا عن إحتجاجها وغضبها من «الفيفا» بسبب المعاناة في الحصول على تذاكر المباراة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويترقب كل متابعى بطولة كأس العرب، مباراة من العيار الثقيل فى النصف النهائي، بين منتخبي مصر وتونس، فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء.

طلب الجمهور التونسي

ومنذ أيام طالب الجانب التونسي بتخصيص 50% من تذاكر المباراة لجماهير بلاده في قطر على أن يشتريها حتى لو لم تمتلئ مدرجاته، ورفض مسئولو الفيفا، ولكنهم منحوهم 1000 تذكرة مجانية كتعويض عن تأخر المترو بالجماهير في إحدى مباريات منتخبها فى البطولة العربية، كما سهلوا لهم الحصول على التذاكر الأرخص فى الثمن، بينما طرحوا لجماهير مصر التذاكر الأعلى سعرًا، بما يعادل 10 أضعاف سعر التذاكر المخصصة للجانب التونسي.

والغريب في الأمر أن مسئولي الإتحاد التونسي، تدخلوا بشكل صارم وحاسم من أجل إسعاد جماهيرهم، فيما تقاعس مسئولو الإتحاد المصري عن أداء الدور نفسه وخذلوا الجماهير العريضة المتعطشة لتشجيع منتخب الفراعنة.

وقررت جماهير مصر بأنها ستقف وتعطي ظهرها للملعب وترفع أياديها عاليًا بالتذاكر التي حصلوا عليها بطلوع الروح وبأعلى سعر.

مطالب الجمهور المصري بقطر

١- عدم تلبية طلبات الجماهير المصريه من تذاكر المباريات بالعدد والمواقع المطلوبه.

٢-تخصيص التذاكر الاغلي سعرا للجماهير المصريه وفي المقابل تخصيص التذاكر الأرخص سعرا لجماهير المنتخبات المنافسه.

٣- توزيع تذاكر مجانيه علي جماهير المنتخبات المنافسه وصلت لاكثر من ١٠٠٠ تذكرة بحجة تعويضهم عن تعطل خدمات المترو في مباريات سابقه وهو نفس ما حدث مع جماهير منتخب مصر في مباريتين ولكن لم يتم توزيع اي تذاكر سواء مجانيه او بمقابل.

٤- تزويد الجماهير المصريه بمعلومات خاطئة عن بعض أسعار التذاكر بموجب رسائل بريد الكتروني تسببت في عزوف الجماهير عن شراؤها نظرا لارتفاع اسعارها المبالغ فيه وغير المبرر.