/666310/هيئة-الرقابة-الإدارية-تنشر-فيديو-للمصري-المشارك-بمحاكاة-مؤتمر-مكافحة-الفساد

نشرت منذ قليل هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو، بعنوان الشباب المصرى يشارك وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمحافظة شرم الشيخ.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية يشارك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وفي نفس السياق أجتمع حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم، ومهند حجازي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الاردنية، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمحافظة شرم الشيخ.

مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين، والاهتمام بالتدريب على استخدام الوسائل الحديثة في الكشف عن جرائم الفساد والتحريات المالية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

ووقع الجانبين على مذكرة تفاهم للتعاون في موضوعات منع ومكافحة الفساد والتدريب فى نهاية اللقاء.

وفي سياق آخر قدمت المحامية تدعى هبة مصطفى، ببلاغ للنائب العام، يتهم مديرة مدرسة بالتنمر اللفظي والجسدي على طفل صاحب 13 عاما من ذوي القدرات.

طالب من ذوي الهمم

وأكدت المحامية في بلاغها الذي حمل رقم 118570 عرائض النائب العام، والجدير بالذكر إن مديرة المدرسة حبست طالبًا من ذوي القرات الخاصة صاحب13 عامًا يعاني من إعاقة ذهنية بنسبة 70% وضعف شديد بالنظر كما أنه يعاني من عيب خلقي بالعين، بمكتبها بالمدرسة ساعة بعد انتهاء اليوم الدراسي بالمدرسة، وأيضا إجباره على غسيل الكوبايات، كما أنها أخذت منه الهاتف المحمول الخاص به، وعندما علم الأب بذلك، على الفور قام بتحرير محضرًا بقسم شرطة شبرا ضد مديرة المدرسة.

المديرة تهدد والد الطالب

أوضحت المحامية في بلاغها، بأن المديرة تهدد والد الطالب باستمرار باستخدام نفوذها القوية في حالة عدم التنازل عن المحضر فورا، وعدم القول أسمها.