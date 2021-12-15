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بقالي 20 عامًا بأصنع فطير ، كانت أحلى أيام شوفتها ، لما كان الدقيق رخيص، مش زي دلوقتي".. هكذا قال كريم الشهير باللمبي "، أقدم فطاطرى شاب بمدينة دشنا في محافظة قنا

قال كريم لـ دوت الخليج ان اجمل ايام بيع الفطير في المناسبات والاعياد الي بيكون فيها أقبال علي الشراء مشيرا ان الفطير أنواع وله طرق مختلفة .

أقدم فطاطرى الشهير«باللمبي».. جمع بين هوايته الخاصة ومهنته من أجل لقمة العيش

وأوضح كريم ان اكل العيش لم يمعنه من ممارسة هوايته الخاصة وهى هواية الرسم مشيرا ان اغلبية لوحاته لرسم هى الأثار المصرية مشيرا أنه كان يحلم بدخله كلية الفنون الجميلة لكن أكل العيش وظروفه الخاصة منعته من التحاقه بها مؤكدا علي أن حبه لها جعله يخصص لها وقتا يوميا لكى يمارس هوايته الشيقية .

وأضاف أن العمل ليس عيبًا أبدًا ما دام الرزق منه بالحلال، فلا يُعجز الشخص أن يعمل أي عملًا بالدنيا سوى تكبره أو كسله، مشيرًا إلى أن أي شاب ينتظر وظيفة بشهادته العلمية ويظل عبئًا على أهله لم يعرف معنى للمسؤولية طيلة حياته، والعيب الحقيقي أن يكون رجلًا كاد طوله أن يفوق كتف أبيه ومازال يأخذ مصروفه ويضع يديه بجلباب والديه؛ كي يدرس ويترفه.

وأشار أنه خلال هذه السنوات، وإلى عامين ماضيين، كانت مستلزمات إنتاج مخبوزات الفطير البلدي، سعرها أقل من الوقت الحالي، وكان سعر جوال الدقيق في آخر عامين ماضيين، 80 جنيهًا، ارتفع الآن إلى 290 جنيهًا، وكرتونة الزبد من 80 جنيهًا إلى 200 جنيه، وجركن الزيت من 127 جنيهًا، وصل إلى 300 جنيه.