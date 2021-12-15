ياسر عمر: اعفاء هيئة قناة السويس من ضريبة القيمة المضافة يعطيها فرصة تنافسية قوية.. فيديو

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قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان اللجنة قامت بعقد ثلاث اجتماعات متعلقة بالحساب الختمامي للعام المالي 2021، حيث أن الاجتماع الأولتضمن الحساب الختامي لقناة السويس، والتي تحقق ارباح تعدت 47 مليار جنيه حيث تم استغلال المتواجدين بالاجتماع والتابعين للهيئة، وتمت الموافقة على اعفاء قناة السويس من ضريبة القيمة المضافة.

ياسر عمر: اعفاء هيئة قناة السويس من ضريبة القيمة المضافة يعطيها فرصة تنافسية قوية

ونوه عمر خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن الهيئة كانت مطالبة بالفترة الماضية بمبالغ تعدت 23 مليار جنيه، وبالتالي اعفائهم من القيمة المضافة سوف تعطيهم فرصة تنافسية مع الممرات الملاحية الاخرى على مستوى العالم.

دوت الخليج

ونوه ان الاجتماع الثاني كان مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد منطقة واعدة، حيث تعمل على استكمال المرافق في غضون 3 سنوات، ويعمل بها اكثر من 50 مصنع و200 شركة، مشيرا إلى ان اعفاء ضريبة القيمة المضافة للهيئة، من شانها اعطاء فرصة للمستثمرين بأن يقوموا بزيادة التصدير ومضاعفتها

واوضح ان الاجتماع الثالث كان لهيئة المعارض والتي تعد هيئة مهمة، تسعى لان تستعيد قوتها، مشيرا إلى أنها عقدت تسويات مع البنك الاستثمار القومي، من شأنها تحسين وضعهم المالي هذا العام.