/666315/عميد-طب-بني-سويف-يتابع-سير-العمل-داخل-اجنحة-عمليات-مستشفيات-الجامعة

قام الدكتور عاطف مرسي عميد كليه الطب ورئيس مجلس اداره مستشفيات جامعه بني سويف والدكتورمحمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعه بني سويف بجوله تفقديه داخل مستشفيات جامعه بني سويف ، وذلك لمتابعه سير العمل داخل اجنحة عمليات المستشفى حيث تفقدا سيادتهما جناح العمليات الكبرى والتى تحتوى على 7 غرف عمليات في تخصصات الجراحه العامه والمسالك البوليه والعظام والذكورة وجناح العمليات المتخصصه والتي تحتوي على خمس غرف عمليات في تخصصات جراحه المخ والاعصاب وجراحه القلب المفتوح والاوعيه الدمويه و جراحه طب العيون وجراحات الانف والاذن وايضا تفقدا جناح عمليات الطوارئ والتي تحتوي على خمس غرف عمليات في جميع التخصصات و عمليات النسا والولادة والتي تتكون من عدد 2 غرفه عمليات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

عميد طب بني سويف يتابع سير العمل داخل اجنحة عمليات مستشفيات الجامعة كذلك للاطمئنان على سير العمل داخل غرف العمليات وتشغيل جميع غرف العمليات للقضاء على قوائم الانتظار، وقد اجتمع سيادته بالساده اعضاء هيئه التدريس والاطباء داخل قسم العظام لتنظيم العمل داخل القسم وحل مشاكل المرضى المترددين على القسم. مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات القطار بمركز ببا جنوب بني سويف كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية والتحريات الاولية من قبل مباحث مركز شرطة ببا وتم ابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الحادث . الجدير بالذكر ان الشخص الذي لقى مصرعة هو مجهول الهوية ويتم تكثيف التحريات والبحث لمعرفة الشخص واسباب ملابسات الحادث . على جانب أخر أكد محافظ بني سويف ان الانتهاء من المجموعة الأولى من ممشى عظماء بني سويف بالكورنيش السفلي تخليدا وتكريما لهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل. وأشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أنه تم الانتهاء من المجموعة الأولى من ممشى عظماء بني سويف بالكورنيش السفلي ، وذلك مع قرب افتتاحه "ليكون متنفسا حضاريا للجميع " ، ويعد ممشى العظماء بمثابة تخليد وتكريم لأبناء المحافظة النوابغ والبارعين في كثير من المجالات ، والذين أثروا الحياة السياسية والعلمية والثقافية بأشكالها وأنواعها المتعددة ، وكانت أعمالهم ومؤلفاتهم شاهدة على عظمة الإنسان المصري الذي ضرب أروع الأمثلة والنماذج في الرقي والعلم والعمل والوطنية ،فاستحقوا أن يكونوا رموزا وقدوة على مر التاريخ تتعلم منهم الأجيال "جيل بعد جيل " ، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة كل المعلومات التي تخص كل شخصية بنظام الباركود ( QR code) على اللوحة التذكارية.

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