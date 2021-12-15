/666316/وكيل-طاقة-النواب-تعديلات-القيمة-المضافة-جاءت-في-توقيت-رائع-للتخفيف-من-آثار-موجة-التضخم-العالمية

قال النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، و التي وافق عليها مجلس النواب بالأمس، هامة للغاية في الوقت الراهن، خاصة في ظل موجة التضخم العالمية .

دوت الخليج يرصد تعليق وكيل طاقة النواب بشأن فانون الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على القيمة المضافة

وأكد الجبلاوي، في تصريحات له اليوم، بأن هذه التعديلات التي تمت بناء على توجيهات الرئيس السيسي تضمنت حزمة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، والتي ستؤدي لدعم الاقتصاد الوطني وكذلك ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات ستساهم أيضًا في تحقيق ثبات في أسعار السلع والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأشار الجبلاوي، إلى أهمية التوقيت التي تقدمت به الحكومة بالتعديلات لمجلس النواب، مؤكدًا انها جاءت في توقيت رائع و شديد الحساسية نظرًا لموجة التضخم العالمية بسبب جائحة كورونا، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن للتيسير على المواطنين .

وثمن وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عدم تضمين التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، أي أعباء ضريبية جديدة، مؤكدًا أنها ستساهم في تحسين من بيئة الصناعة المحلية وستعمل على جذب المستثمرين للدخول للسوق المحلي.