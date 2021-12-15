/666317/قبلات-وأحضان-مفاجأة-حسن-شاكوش-للراقصة-أوكسانا-في-عيد-ميلادها

أثار مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تدوال رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يقبل ويحتضن الراقصة أوكسانا في عيد ميلادها.

دوت الخليج يرصد مفاجأة حسن شاكوش للراقصة أوكسانا في عيد ميلادها.

حسن شاكوش يفاجئ أوكسانا ويحضر عيد ميلادها

فاجأ حسن شاكوش الراقصة الأجنبية أوكسانا بحضوره عيد ميلادها، حيث أنها انطلقت في الصراخ فور رؤيته ومن ثم احتضنته بشدة.

ونشرت أوكسانا عدة صور من عيد ميلادها تجمعها بحسن شاكوش عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليهم برسالة شكر له على حضوره وعلى هديته له ووصفته بأنه أفضل صديق لها.

حمو بيكا وحسن شاكوش يستعدان لطرح أغنية «دايمًا حاسدنا» عبر يوتيوب

على الصعيد الآخر، يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، لطرح أغنية مهرجانات جديدة، تحمل اسم «دايمًا حاسدنا»، المقرر طرحها مساء اليوم الإثنين، عبر قناتيهما الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

حمو بيكا يروج لأغنية دايمًا حاسدنا

وروَّج حمو بيكا لأغنيته الجديدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر فيديو، قال فيه: انتظروا النهاردة مهرجانا دايمًا حاسدنا.. استنوا الشغل الجاي، بحبكم يا أحسن أخوات في الدنيا.

كلمات أغنية «دايمًا حاسدنا»

وتقول كلمات الأغنية: أنا دمعي تعبني، ناس مش حبينا دول بيغيروا منا، دايمًا حسدنا وضحكتهم صفرا، على ورا جيبانه، أنا بابا أنا هخبط مش هتخبط، كله في أرضنا يتظبط، ومفيش عندنا عزيز. من جانبه، حرص مطربي المهرجانات الفنان حمو بيكا والفنان حسن شاكوش على الإحتفال بنجاح حفلهم الغنائي بمدينة الرياض والذي شركاه مع زميلهما المطرب عمرو كمال، في إشارة إلى محاولة إستفزاز الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد قرار منعهم من الغناء الذي أصدره مؤخرا.

ونشر حمو بيكا فيديو للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليه: «الحمد لله ع العظمة دي.. ربنا يديمها نعمة».

في حين نشر حسن شاكوش فيديو له أيضا من نفس الحفل، وعلق عليه: «الحمدلله أول حفل في موسم الرياض, شكرا للشعب السعودي الجميل».

قرار منع حسن شاكوش وحمو بيكا من الغناء

أتى ذلك في ظل قرار النقابة بمنع مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقاب، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».