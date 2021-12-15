/666322/محافظ-قنا-يكرم-موظفى-المراكز-التكنولوجية-المشاركين-في-دورة-لغة-الإشارة

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا موظفى الشبابيك الأمامية بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لمدن المحافظة التسعة الذين شاركوا في الدورة التدريبية لتعلم أساسيات لغة الإشارة التى نظمها مركز المعلومات بديوان عام المحافظة على ثلاثة مستويات خلال الفترة من ٥ سبتمبر ٢٠٢١ إلى ٢ ديسمبر ٢٠٢١ ، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والاستاذ محمود محمد المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح المحافظ أنه تم تكريم 10 موظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين شاركوا في الدورة التدريبية بواقع موظف من كل مركز تكنولوجى بإستثناء المركز التكنولوجى بقوص شارك منه 2 موظفين ، كما تم تكريم المحاضر بالدورة الاستاذ محمد المنشاوى معلم وخبير لغة الإشارة بمديرية التربية والتعليم ، داعيا اياهم إلى ضرورة نقل خبراتهم إلى زملائهم في العمل لكي تعم الفائدة على جميع العاملين .

وأكد " الداودى " أن إلمام موظفي الإدارات الخدمية بلغة الاشارة أصبح من المتطلبات الضرورية لتيسير تقديم الخدمات لذوى الإحتياجات الخاصة اعمالاً لمبادئ حقوق الانسان ، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على الشباك الواحد، لافتا إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتباره الهدف الرئيسي لكافة مؤسسات الدولة.

محافظ قنا يكرم موظفى المراكز التكنولوجية المشاركين في دورة لغة الإشارة

بدورهم أكد المشاركون فى التدريب أنهم استفادوا كثيرا ، واكتسبوا مهارات جديدة تمكنهم من التعامل مع المواطنين من الصم والبكم بسهولة ويسر ، متوجهين بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم الدورة التدريبية .