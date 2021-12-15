حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 2022

توقعات برج الميزان 2022.. يحرص العديد من المهتمين بمعرفة المعلومات عن الأبراج، حيث يشغل هذا الأمر بال الكثير من المترقبين والمهتمون بعالم الأبراج من اجل معرفة حظوظهم، خاصة أننا في صدد الدخول في العام الجديد.
ونظرا لاهتمامه بتلبية مطالب القراء وتوفيره كافة المعلومات التي تهم الراي العام، يرصد موقع دوت الخليج ابرز المعلومات عن احد الابراج وهو برج الميزان.
مواليد برج الميزان
يتمتع مواليد برج الميزان بمميزات عديدة التي تجعلهم مختلفين عن باقي مواليد الأبراج، فهم يعتبرون من الشخصيات المميزة للغاية والمحبوبة، بالأضافة الي أنهم جذابون، مستمعون جيدون، محبون للعدل، مثاليون، متفهمون، لبقون،و أذكياء و لكنهم غير متعمقون بتفاصيل الأشياء و يجدوا صعوبة في اتخاذ القرار.
دوت الخليج
توقعات برج الميزان 2022
حقائق مثيرة عن برج الميزان
برج الميزان : 23 سبتمبر - 22 أكتوبر .
العنصر: الهواء الكوكب.
المسيطر : أورانوس.
اليوم المحبب : الجمعة.
اللون المفضل : الزهري، الاخضر.
أرقام الحظ: ٤، ٦، ١٣، ١٥، ٢٤.
الحجر الكريم : أوبال، تورمالين، أكوامارين وغيرها.
المعدن:النحاس.
برج الميزان .. علي المستوي العاطفي و المهني و الصحي
علي الصعيد العاطفي: يجب عليك التركيز و التخطيط السليم لعمل تغيرات كبيرة ايجابيةفي مسار علاقتك العاطفية الحالية، أنت على استعداد كامل لأخذ خطوة نحو نقل العلاقة إلى مراحل متقدمة، حاول فقط أن تحقق المزيد من الشفافية فى العلاقة والوضوح مع الحبيب.
علي الصعيد المهني: أنت لست راضي أو مستريح فى عملك الفترة الأخيرة، على الرغم من أنك بحاجة شديدة إلى العائد من عملك، أبشر فقريبًا سيتم فتح افاق جديدة فى الحياة المهنية وتجد فرصًا جديدة لعمل يرضيك ويجعلك تشعر بالسعادةو الرضا، و ذلك على المستوي المهني و المعنوي.
علي الصعيد الصحي : كن حذر في التعامل لكي لا تقع لك المزيد من الحوادث والإصابات، حتى تلك الإصابات الصغيرة يمكن أن تكون خطيرة جدا بالنسبة لك اليوم، وتجعلك تحتاج لاستشارة طبيب بسرعة.
مشاهير برج الميزان
من مشاهير برج الميزان الفنانة روبى.
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