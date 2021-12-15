استشارى قلب بمستشفى النصر ببورسعيد يحصل على شهادة زراعة الأورطى بـ«التافى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن حصول الدكتور طارق رشيد، استشارى ورئيس قسم القلب والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، على شهادة زراعة واستبدال الصمام الأورطى عن طريق القسطرة بتقنية التافى (Solo TAVI Implanter) كأحد الخبراء فى استخدام هذه التقنية لعلاج مرضى القلب.





وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حصول أحد الخبراء العاملين بالهيئة على شهادة (Solo TAVI Implanter)، فى علاج أمراض القلب بأحدث التقنيات العالمية يأتى تتويجا للجهود الدؤوبة التى تقوم بها الهيئة بالاستثمار فى العنصر البشرى المورد الثمين للهيئة من خلال التطوير المهنى المستمر مما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة وفاعلية وكفاءة عالمية بمختلف محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن تنمية مهارات وقدرات الكوادر البشرية من الأطباء والخبراء العاملين بهيئة الرعاية الصحية هو قافلة التميز التى تقود إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لبناء منظومة صحية قوية قادرة على تغطية الاحتياجات خدمات الرعاية الصحية ل 100 مليون مصرى، وتساهم فى الابتكار والتطوير ونجاح مسيرة الدولة فى النهوض بالقطاع الصحى والتغلب على كافة التحديات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030.

وتابع السبكى: أن هيئة الرعاية الصحية قامت بإطلاق العديد من البرامج التدريبية والمنح الدراسية التى تخدم بيئة العمل لدعم وتعزيز قدرات العاملين بالهيئة التى تسهم فى استمرارية الارتقاء بالعمل مما يؤكد التزامها الراسخ بتقديم أفضل الخدمات الطبية والفحوصات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة المتبعة عالميا، ودعم تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية وصولا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمتعاملين.

وأعرب الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب والقسطرة وعضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس قسم القلب بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، عن سعادته بحصوله على هذه الشهادة الذى جاء كثمرة لجهود من سنوات العمل المتواصل، موجها الشكر للدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وكافة الزملاء بالعمل فى المجال الطبى، على تشجيعهم للتعلم والتطور المهنى المستمر، ومؤكدا أنه يولى اهتماما بالغا باتباع ممارسات الصحة العالمية فى تقديم الخدمات الصحية للمرضى، وذلك من خلال الاهتمام بالتعلم والتدرب على التقنيات المتطورة التى تساعد فى إنجاز علاج المرضى فى أقل وقت وبأعلى دقة وأمان وجودة ممكنة وتوفير أعلى المستويات من الرعاية التشخيصية والعلاجية، وقد أكد رشيد على جودة مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، والتى تعكس اهتمام رئيس هيئة الرعاية الصحية بجودة الخدمات الطبية المقدمة ومطابقتها للمعايير العالمية.

تجدر الإشارة، إلى أن تقنية (التافى) هى أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج مرضى القلب، ومن أحدث ما توصل إليه العلم فى عمليات استبدال وزراعة الصمام الأورطى، والتى تعنى استبدال الصمام من دون شق منطقة الصدر؛ عن طريق القسطرة (دون جراحة).