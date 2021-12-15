جدة - نرمين السيد - وأضاف غرباوى فى تصريح اليوم الأربعاء، أن الجامعة احتلت المرتبة 12 محليا والمرتبة 771 عالميا من إجمالى 956 جامعة عالمية مشاركة. وقال الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التصنيف يهتم بشأن الحالة والسياسات المتعلقة بالحرم الجامعى الأخضر والاستدامة فى الجامعات فى جميع أنحاء العالم، ويأتى لتعزيز النشاطات والسلوكيات التى من شأنها الحفاظ على الطاقة والمياه وإعادة تدوير النفايات. وأفاد الدكتور محمد على محمد إسماعيل ممثل الجامعة للتصنيف الدولى وعضو اللجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية، أن هذا التصنيف يستخدم 6 معايير مثل البنية التحتية والطاقة وتغير المناخ والنفايات والمياه والنقل والتعليم وتستخدم هذه المعايير 39 مؤشرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «جنوب الوادى» فى المركز الـ 12 محليا بالتصنيف الدولى للجامعات صديقة البيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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